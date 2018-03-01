ВТБ совместно с Комитетом по экономической политике и развитию Санкт-Петербурга представил 2 марта проект «Единой карты петербуржца». Как поясняется в сообщении банка, это многофункциональная банковская карта на базе платежной системы «Мир» , которая в ближайшей перспективе будет выдаваться жителям Петербурга для пользования государственными и муниципальными услугами в сфере транспорта, медицины, образования, а также для получения и учета предоставленных социальных льгот.

Петербуржцы смогут использовать ЕКП в качестве транспортной карты, носителя электронного полиса ОМС и рецепта. Кроме того, на ЕКП можно будет получать пенсии и другие выплаты из городского бюджета.



Проект предполагает участие нескольких банков, которые будут соответствовать критериям, определенным правительством города, уточняется в релизе.

«За счет интеграции мультикарты с городскими сервисами все жители Санкт-Петербурга получат уникальный по своему функционалу и удобству инструмент для удовлетворения повседневных потребностей как в части государственных услуг, так и в части личных финансов», — заявил старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов ВТБ Андрей Осипов.

