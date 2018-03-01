Приобретатели сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности получили возможность воспользоваться льготными условиями кредитования. Соответствующие правила предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по таким кредитам вступают в силу со 2 марта 2018 года (постановление правительства РФ от 17 февраля № 163), говорится в опубликованном на днях сообщении Минпромторга РФ.

Согласно условиям программы, конечному потребителю могут быть предоставлены кредиты на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности на льготных условиях, предполагающих кредитную ставку порядка 5% годовых.

В федеральном бюджете на 2018 год на реализацию данного механизма господдержки предусмотрены средства в размере 2 млрд рублей.

Программа льготного кредитования действует в отношении кредитов, выданных в рублях в период с 1 января по 1 декабря 2018 года на срок не более пяти лет.

Принятые решения позволят реализовать не менее 4 тыс. единиц сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, говорится в релизе министерства.



«Реализация соответствующей меры будет способствовать дополнительной загрузке производственных мощностей предприятий, сохранению рабочих мест, в том числе в смежных отраслях. Также от реализации этого механизма господдержки будут обеспечены дополнительные поступления в бюджеты всех уровней», — подчеркивают в Минпромторге.