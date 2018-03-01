В ленте новостей «ВКонтакте» появилась реклама сообщества Mars, которое называет себя «модным банком» и обещает клиентам кэшбек до 20% на покупки у партнеров и 10% годовых на остаток по счету.

Как сообщает VC.ru , в сообществе не указана информация о банковской лицензии такой организации, ее юридическом лице или сайте. Контактов у группы нет. В приложении сообщества, через которое собираются личные данные потенциальных клиентов, нет правил обработки персональной информации.

В правилах «ВКонтакте» говорится, что финансовые организации могут рекламироваться в соцсети только при предоставлении определенных документов.

По словам представителя соцсети Руслана Карболсунова, объявление было одобрено по ошибке, а его продвижение теперь приостановлено.

«Находимся в начале своего пути. В данный момент — этап анализа аудитории, конверсии и прочего. Над сайтом и приложением работаем. Насчет лицензии есть различные варианты, которые мы активно прорабатываем», - прокомментировала девушка по имени Тая Понедельник, контакты которой были указаны в контактах блога, «спутника» проекта Mars.