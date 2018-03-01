В Воронеже полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность группы лиц. Об этом сообщается на сайте МВД.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что четверо жителей областного центра в возрасте от 30 до 48 лет занимались проведением банковских операций без регистрации кредитной организации и без лицензии. Физическим и юридическим лицам предоставлялись услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение.

Для осуществления незаконной банковской деятельности указанная группа лиц использовала не менее четырех подконтрольных организаций, на банковские счета которых по фиктивным основаниям под видом платы за оказанные услуги и приобретенные товары перечислялись денежные средства клиентов. «Затем участники группы обналичивали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы, после чего доставляли в офис организации для передачи клиенту. За совершение таких операций взималось комиссионное вознаграждение», — рассказали правоохранители.

За время осуществления незаконных банковских операций участники группы извлекли доход в сумме не менее 11,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, напоминают в полиции.



Проведено семь обысков в жилищах подозреваемых, в результате чего изъяты банковские карты, ключи системы «Клиент — банк», мобильные телефоны, сим-карты, ноутбуки, жесткие диски, печати организаций, бухгалтерская документация, черновые записи, документы финансово-хозяйственной деятельности и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

