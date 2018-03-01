ФорБанк предлагает новую услугу для предпринимателей – мобильный эквайринг, с помощью которого можно принимать к оплате банковские карты, а также Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.

Как уточняется в сообщении кредитной организации, подключение происходит по трем документам: ИНН, ОГРН и паспорту руководителя всего за 3 дня без посещения офиса Банка.

Ежемесячной платы за обслуживание нет. Оплата осуществляется только за произведенные операции.