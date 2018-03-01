Новый сервис предназначен для юридических лиц и ИП.
ФорБанк предлагает новую услугу для предпринимателей – мобильный эквайринг, с помощью которого можно принимать к оплате банковские карты, а также Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.
Как уточняется в сообщении кредитной организации, подключение происходит по трем документам: ИНН, ОГРН и паспорту руководителя всего за 3 дня без посещения офиса Банка.
Ежемесячной платы за обслуживание нет. Оплата осуществляется только за произведенные операции.
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