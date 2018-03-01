Временную администрацию Бинбанка возглавил Сергей Шевченко. Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Шевченко занимал ранее должность заместителя руководителя временной администрации.



«Лицо, имеющее право действовать без доверенности — Сергей Шевченко, руководитель временной администрации по управлению Бинбанком», — говорится в реестре. 1 марта указано датой внесения изменений в реестр.

До этого временную администрацию возглавлял Роман Романенко.