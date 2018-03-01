До этого временную администрацию возглавлял Роман Романенко.
Временную администрацию Бинбанка возглавил Сергей Шевченко. Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.
Шевченко занимал ранее должность заместителя руководителя временной администрации.
«Лицо, имеющее право действовать без доверенности — Сергей Шевченко, руководитель временной администрации по управлению Бинбанком», — говорится в реестре. 1 марта указано датой внесения изменений в реестр.
До этого временную администрацию возглавлял Роман Романенко.
Оценить:
Нет комментариев