В Башкирии расследуется дело о мошенничестве в сфере кредитования населения. О ходе расследования рассказали в пятницу в МВД.

В Управление МВД России по Уфе обратились ряд граждан с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий. По предварительным данным, 38-летний учредитель и директор организации по микрофинансированию населения, а также его 34-летний сообщник путем обмана, под предлогом обеспечения возврата долга по заключенным договорам займа, завладели движимым и недвижимым имуществом своих клиентов. Как предварительно установили полицейские, от действий злоумышленников пострадали 14 граждан. Ущерб составил более 76 млн рублей.

В ходе оперативных мероприятий в офисах обвиняемых проведены обыски, изъята документация.



По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. На данный момент один из обвиняемых находится под стражей, второй — под подпиской о невыезде.