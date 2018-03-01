В 2017 году количество скачиваний мобильного приложения увеличилось более чем в три раза, превысив 60 тыс. Оборот по операциям в приложении ЮНИСТРИМ достиг 230 млн рублей в год, превысив прошлогодний показатель в 10 раз.

В России почти треть населения использует дистанционный доступ к банковским счетам, существенно экономя свое время. С помощью мобильного приложения ЮНИСТРИМ, просто нажав пару кнопок на телефоне, можно отправить денежные переводы, совершать платежи, зачислять средства на карту, просмотреть историю операций по карте, выписки по счетам или баланс в режиме реального времени. В приложении доступна удобная опция создания и сохранения шаблонов операций, что значительно ускоряет и упрощает процесс осуществления переводов и платежей. Пользователи приложения также получают доступ к специальным тарифам на мобильные денежные переводы.

Мобильное приложение доступно всем клиентам, оформившим банковскую карту ЮНИСТРИМ. Скачать приложение бесплатно можно в AppStore и GooglePlay . После установки приложения в телефоне появится иконка мобильного банка с логотипом ЮНИСТРИМ. При первом входе в приложение, в поле «пароль» необходимо ввести дату рождения в формате ДДММГГГГ и установить собственный пароль.

«Все больше клиентов демонстрируют огромный интерес к мобильному приложению ЮНИСТРИМ банка, предпочитая отправлять переводы и платежи не выходя из дома или прямо на рабочем месте. Телефон всегда у нас под рукой, а когда банк в нашем телефоне, мы можем управлять своими личными финансами онлайн в любое время суток и в любом месте, - говорит заместитель председателя правления АО КБ «ЮНИСТРИМ» Надежда Кибальник. – Мы продолжим расширять возможности мобильного приложения для держателей наших карт и будем внедрять наиболее востребованные клиентами функции по низким тарифам».

Безопасность всех операций в мобильном банке ЮНИСТРИМ обеспечивается на самом высоком уровне - обмен данными производится по защищенному каналу связи, действует двухфакторная аутентификация при регистрации, предоставляется также возможность доступа в приложение по отпечатку пальца.