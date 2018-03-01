Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил Белый дом, передает РИА Новости.



В сообщении пресс-службы говорится, что поскольку ситуация вокруг Украины «продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США», действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на один год.

Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.