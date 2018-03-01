Россия может войти в пятерку ведущих экономик мира, заявил первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов по итогам заседания расширенной коллегии ФТС. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 1 марта, передает RNS.

«По сути, самое главное, что было сказано (в послании президента Федеральному собранию. — Прим. ред.) для нас с вами — для части экономического развития — это то, что мы с вами в ближайшие годы должны оказаться в пятерке мощнейших экономик мира. Это очень амбициозная, тяжелая и выполнимая задача», — сказал Шувалов.

«Все, что было объявлено, это очень продуманная и взвешенная информация. Поэтому имейте в виду, что все это придется нам выполнить и перевыполнить», — подвел итог Шувалов.