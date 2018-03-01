Следственными органами МВД в Калининграде направлено в суд уголовное дело о сбыте поддельных банкнот. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства.

«Следователи следственного управления при УМВД России по городу Калининграду окончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении супружеской пары калининградцев», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, мужчина и женщина обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 (покушение на преступление, которое не было доведено до конца по не зависящим от преступника обстоятельствам) и частью 2 статьи 186 Уголовного кодекса РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере).

В ходе следствия установлено, что злоумышленники приобрели за рубежом поддельные купюры номиналом 500 евро на общую сумму 176,5 тыс. евро, которые ввезли на территорию Калининградской области для дальнейшего сбыта.

Для хранения фальшивых банкнот злоумышленники арендовали квартиру в Калининграде. Через некоторое время супруги нашли покупателя, которому решили реализовать 352 поддельные купюры достоинством 500 евро по цене 25% от номинала.

«В момент передачи фальшивок участники незаконной сделки были задержаны сотрудниками полиции. Поддельные купюры изъяты», — сообщила Ирина Волк.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.

