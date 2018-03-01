Таганский райсуд Москвы отказался рассматривать резонансное уголовное дело о хищении из банка «Открытие» 4,3 млрд рублей. Основанием для возвращения в прокуратуру материалов расследования стал тот факт, что из обвинительного заключения судья так и не поняла, что, где и когда совершил каждый из подсудимых, пишет «Коммерсант».

Фигурантами дела являются экс-руководитель инвестиционного департамента Инвестбанка Дмитрий Посохов и бывшие сотрудники российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев. УВД по Центральному округу Москвы инкриминировало им два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые были совершены с 2009 по 2011 год.

В первом случае речь идет о 77 сделках с принадлежащими банку «Открытие» ценными бумагами «на внебиржевом рынке через подконтрольные участникам преступной группы организации — зарегистрированную на Багамских островах Gemini Investment Fund Limited и кипрскую Ronin Europe Limited — с использованием инструментов электронной торговли». Другой эпизод касается мошенничества с аргентинскими варрантами (ценные госбумаги) на внебиржевом рынке. В общей сложности у банка, по подсчетам следствия, было похищено 4,3 млрд рублей.

К рассмотрению этого уголовного дела Таганский райсуд приступил еще в прошлом году. На первом же слушании адвокаты подсудимых заявили ходатайство о возвращении дела в прокуратуру, посчитав, что нарушено их право на защиту. В частности, представители обвиняемых отметили, что формулировки, которые использовало следствие, «не дают понимания, что же именно, когда и где совершили подсудимые».

После этого свое отношение к ходатайству защиты обвиняемых изложили представители потерпевших. По их мнению, оснований для возвращения дела в прокуратуру не имеется. Эту точку зрения поддержал и представитель надзорного органа, посчитавший, что устранить нарушения можно и в ходе слушаний дела по существу.

Выслушав мнения сторон, судья Марина Орлова приняла решение вернуть дело прокурору для «устранения препятствий его рассмотрения судом». Обвинительное заключение, решила она, составлено с нарушениями требований УПК РФ, которые исключают «возможность постановления судом приговора или иного решения». В частности, суд пришел к выводу, что в обвинительном заключении отсутствуют «существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели и последствия».

На устранение нарушений УПК у следствия есть месяц. При этом меру пресечения в виде домашнего ареста подсудимых до 12 мая 2018 года суд оставил без изменения.