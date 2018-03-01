Верховный суд России принял к рассмотрению кассационную жалобу по делу о блокировке ресурса Bitcoininfo.ru, публиковавшего новости о биткоине и других криптовалютах. Это первая жалоба о правомерности блокировки ресурса о биткоине, которую рассмотрит Верховный суд.

Ранее решение о блокировке Bitcoininfo.ru было вынесено Выборгским районным судом Санкт-Петербурга в июле 2016 года. Как говорилось в решение суда, размещенная на сайте информация об электронной валюте биткоин, представляющей собой «виртуальное средство платежа и накопления», нарушает положения закона «О Центральном банке Российской Федерации». Более того, эта информация «подрывает конституционный строй и авторитет» России, а также «основы материального благополучия граждан» страны, чем «нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц, получающих доступ к незаконной информации, в связи с чем подлежит ограничению». В решении указывалось, что официальной денежной единицей в России является рубль и введение других валют и выпуск денежных суррогатов запрещаются.

Защита настаивает, что в действующем законодательстве нет запрета на распространение информации о криптовалютах, электронных деньгах и новых технологиях взаиморасчетов, а сайт не предлагал осуществления на своей платформе каких-либо транзакций между участниками оборота криптовалют, сообщает РБК .

По словам Саркиса Дарбиняна, ведущего юриста проекта «Роскомсвобода», партнера юридической фирмы «Центр цифровых прав», представляющей интересы владельцев ресурса, дело Bitcoininfo.ru — эта первая дошедшая до рассмотрения Верховным судом жалоба владельцев сайтов на решение о блокировке. Если Верховный суд отменит судебные акты всех нижестоящих инстанций, это дело «станет прецедентообразующим не только для криптосообщества, но и для всех тех, чьи сайты блокируются» незаконно, уверен он.

По данным «Роскомсвободы», на территории России по меньшей мере несколько десятков сайтов со словом bitcoin в названии заблокировано.