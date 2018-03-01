Агентство по страхованию вкладов с 5 марта начинает выплату страхового возмещения по вкладам, которые были оформлены в столичном банке «Мастер-Капитал». Сообщение об этом опубликовал департамент общественных связей АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств АКБ «Мастер-Капитал», за выплатой компенсаций на сумму около 1,28 млрд рублей могут обратиться порядка 1,7 тыс. вкладчиков, в том числе 60 клиентов со счетами для предпринимательской деятельности с требованиями на сумму около 16 млн.

В период до 5 марта 2019 года прием заявлений на страховку и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются через Росбанк. Перечень доступных для получения выплат подразделений банка-агента приводится на сайте АСВ.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По банковскому счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии у банка.



Лицензия у «Мастер-Капитала» отозвана 20 февраля текущего года. В Центробанке поясняли, что «деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков».