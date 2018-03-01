Совкомбанк начинает размещение субординированных облигаций серий 1В02 и 2В03 (государственные регистрационные номера 41000963В и 41400963В от 22 января 2018 года). Общий планируемый объем размещения — 150—200 млн долларов, уточняется в сообщении банка.

В первую очередь бумаги будут предложены акционерам и крупнейшим клиентам банка, а также российским и международным финансовым институтам.

«Мы приняли решение для пополнения капитала использовать в качестве инструмента именно локальные валютные облигации в связи с наблюдаемым нами значительным возвратом средств состоятельных клиентов в российские банки», — поясняет председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.



Согласно данным финансового рейтинга Банки.ру, на 1 февраля 2018 года величина собственных средств (капитала) Совкомбанка составляла около 68,865 млрд рублей.

