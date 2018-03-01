Он хочет выпустить 1 трлн токенов и распределить их без ICO.
Сооснователь UBER Гаррет Кэмп планирует выпустить собственную криптовалюту под названием Eco, которая станет глобальной криптовлаютой, доступной каждому.
Одним из главных отличий Eco от конкурентов ее создатель называет энергоемкость: на ее добычу не придется тратить огромное количество электроэнергии, а значит, она будет недорогой, объясняет Кэмп.
В течение нескольких лет Eco планирует выпустить 1 трлн токенов. При этом организация не планирует проводить ICO для привлечения денег. Из триллиона цифровых монет 50% будут отданы верифицированным на платформе пользователям, 20% отправятся в хранилище, 20% будут потрачены на консультантов и стратегических партнеров. Еще 10% будут направлены в фонд Eco Foundation, который будет отвечать за развитие и бесперебойную работу сети.
Eco – это проект с открытым исходным кодом, который не будет контролироваться одним человеком, организацией или страной. Гаррет Кэмп намерен устранить технические проблемы, с которыми сталкиваются биткоин и эфир.
Протокол Eco будет иметь несколько отличий от протоколов других криптовалют. Во-первых, блокчейн Eco будет представлять собой сеть «проверенных узлов», а не анонимную сеть, созданную на волонтёрских началах. Таким образом, он будет представлять своего рода компромисс между децентрализацией биткоина и централизацией Visa.
Другим отличием Eco от биткоина является структура вознаграждений. Вместо майнеров, которые конкурируют за вознаграждение, в предлагаемой системе каждый раз, когда узел будет подтверждать блок транзакций, вознаграждение будет распределяться по всей сети между всеми узлами и пользователями.
Пока Eco находится на ранней стадии проектирования. Кэмп рассчитывает запустить тестовую сеть до конца 2018 года. Но пользователи уже могут зарегистрироваться и зарезервировать небольшое количество токенов.
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