Сооснователь UBER Гаррет Кэмп планирует выпустить собственную криптовалюту под названием Eco , которая станет глобальной криптовлаютой, доступной каждому.

Одним из главных отличий Eco от конкурентов ее создатель называет энергоемкость: на ее добычу не придется тратить огромное количество электроэнергии, а значит, она будет недорогой, объясняет Кэмп.

В течение нескольких лет Eco планирует выпустить 1 трлн токенов. При этом организация не планирует проводить ICO для привлечения денег. Из триллиона цифровых монет 50% будут отданы верифицированным на платформе пользователям, 20% отправятся в хранилище, 20% будут потрачены на консультантов и стратегических партнеров. Еще 10% будут направлены в фонд Eco Foundation, который будет отвечать за развитие и бесперебойную работу сети.

Eco – это проект с открытым исходным кодом, который не будет контролироваться одним человеком, организацией или страной. Гаррет Кэмп намерен устранить технические проблемы, с которыми сталкиваются биткоин и эфир.

Протокол Eco будет иметь несколько отличий от протоколов других криптовалют. Во-первых, блокчейн Eco будет представлять собой сеть «проверенных узлов», а не анонимную сеть, созданную на волонтёрских началах. Таким образом, он будет представлять своего рода компромисс между децентрализацией биткоина и централизацией Visa.

Другим отличием Eco от биткоина является структура вознаграждений. Вместо майнеров, которые конкурируют за вознаграждение, в предлагаемой системе каждый раз, когда узел будет подтверждать блок транзакций, вознаграждение будет распределяться по всей сети между всеми узлами и пользователями.

Пока Eco находится на ранней стадии проектирования. Кэмп рассчитывает запустить тестовую сеть до конца 2018 года. Но пользователи уже могут зарегистрироваться и зарезервировать небольшое количество токенов.