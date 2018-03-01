Bank Frick стал первым в Лихтенштейне финансовым институтом, который начал предлагать своим клиентам прямые инвестиции в пять ведущих криптовалют - Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin и Ripple можно приобрести за евро, американские доллары и швейцарские франки.

Помимо этого банк предлагает услуги «холодного» (офлайн) хранения биткоина. Он обещает всем участникам торговли высокий уровень защиты от кражи цифровых активов.

По словам директора по работе с клиентами Bank Frick Хуберта Бюхеля, заметен растущий спрос на криптовалютные услуги по всей Европе. Клиенты понимают, что банк может предложить надежную поддержку бизнес-моделей, использующих криптовалюты, технологию блокчейн и существующую регуляторную базу.

В рамках цифровой стратегии в сентябре 2017 года Bank Frick стал первым финансовым институтом в зоне швейцарского франка, который запустил криптовалютный трекер на основе BTC и ETH.