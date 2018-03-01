Смартфоны на базе Android атаковал вирус, который тайно записывает все, что происходит вблизи гаджета. Он распространяется через приложения, которых нет в Google Play.

Вредоносная программа RedDrop выкладывает полученные звуковые файлы в сеть на Dropbox и Google Drive. Она также способна подписывать владельцев телефонов на премиальные SMS-сервисы, сообщают «Известия» .

Вирус маскируется под различные инструменты, например, калькуляторы или графические редакторы и скрывает все следы установки на устройство. При этом методов борьбы с ним пока нет.