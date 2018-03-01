Сбербанк и власти США пришли к соглашению по вопросу конфискации около 1,9 млн долларов по уголовному делу против Александра Бражникова, осужденного за контрабанду лицензируемой электроники в РФ, сообщает РАПСИ .

Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РАПСИ, речь шла о двух корреспондентских счетах в подразделении Deutsche Bank Trust Company Americas. Эти счета были заблокированы властями США в 2014 году, в августе того же года было подано требование об их конфискации, а в октябре 2015-го это требование в отношении части общей суммы средств на счетах (около 1,9 млн долларов) в размере примерно 1,07 млн долларов было оспорено Сбербанком.

Тогда российское финансовое учреждение заявило, что «у властей США нет правовых оснований требовать конфискации денежных средств», хранившихся на этих счетах. Как утверждал Сбербанк, он даже не был проинформирован о блокировании средств и их конфискации.

«Прекращение блокирования (средств) по этому делу способствовало бы отправлению правосудия, поскольку Сбербанк является ни в чем не виновной третьей стороной, которой грозит потеря около двух миллионов в силу обстоятельств, совершенно ей не подконтрольных», — отмечалось тогда в письме российского банка.

Кроме того, Сбербанк обратил внимание суда на различия в американском и российском законодательстве. В частности, в силу положения о банковской тайне Сбербанк не мог раскрыть информацию о том, имелся ли у Бражникова счет, и предоставить сведения о его состоянии. По сути, банк был поставлен в условия, когда ему было необходимо либо нарушить российское законодательство, либо расстаться почти с 2 млн долларов, указывалось в документе.

Тем не менее в июле 2017 года американская прокуратура смогла представить признание в соучастии отца Александра Бражникова в противозаконной деятельности сына, доказательство чего суд ранее объявил необходимым условием конфискации средств.