Падение фондового рынка США в течение трех дней привело к пересмотру состояний богатейших людей планеты. В сумме потери 500 самых богатых людей мира за эти дни составили 128 млрд долларов, причем 55 млрд потеряли американские богачи, сообщает Bloomberg.

За три дня торгов, с 27 февраля по 1 марта, индекс Dow Jones снизился с максимума в 25 800 до отметки 24 608, падение составило почти 2 100 пунктов.



Больше всех за эти дни потеряли глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и основатель Facebook Марк Цукерберг: их состояния уменьшились на 3,74 млрд и 3,71 млрд долларов соответственно.



Сооснователь Google Ларри Пейдж потерял за эти дни 3,1 млрд долларов, его коллега Сергей Брин лишился 3 млрд долларов. Замыкает пятерку владелец Zara Амансио Ортега с потерей 2,5 млрд долларов.

Рекордное падение за всю историю промышленный индекс Dow Jones показал в ходе торгов 5 февраля: тогда он упал почти на 1 200 пунктов. В процентном отношении этот индекс снизился на 4,6%, что также стало рекордным падением за день с августа 2011 года.



Тогда потери богатейших людей мира за день составили 114 млрд долларов.