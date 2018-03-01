Минфин России вынес на публичное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов законопроект с поправками в статью 333.35 части второй НК РФ, которым расширяется перечень случаев, при которых не уплачивается госпошлина.

Как поясняет «Современный предприниматель» , предусматривается, что в случае представления в регистрирующий орган документов в электронной форме, необходимых для госрегистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, организации и физические лица будут освобождены от уплаты госпошлины.