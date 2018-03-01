Согласно данным исследования RAEX (Эксперт РА), по итогам 2017 года кредитный портфель МСБ показал прирост в 10% и составил 4,9 трлн руб. Тогда как, согласно официальной статистике ЦБ РФ, портфель кредитов, выданных малым и средним предпринимателям, по итогам прошлого года сократился на 7% и составил 4,2 трлн руб.

За 12 месяцев прошлого года объем кредитов, выданных МСБ, составил 6,1 трлн руб., что на 15% превысило результаты 2016 года, говорится в сообщении рейтингового агентства.

Объем просроченной задолженности в кредитах МСБ за 2017 год снизился на 2%, составив 623 млрд руб. Однако доля просрочки в общем объеме задолженности МСБ остается высокой (14,9%), что по-прежнему сдерживает рост кредитного портфеля.

Объем кредитов, выданных банками из топ-30 по активам субъектам МСБ, вырос на 34% по сравнению с итогами 2016 года, в то время как банки за пределами топ-30 показали сокращение на 9%.

Доля банков из топ-30 по активам в совокупной выдаче кредитов МСБ выросла до 67% против 59,5% в 2016 году.

Портфель кредитов МСБ у крупнейших банков составил 2,8 млрд руб., показав прирост на 5% за 12 месяцев, у банков вне топ-30 – 1,4 млрд руб., снизившись на 24% (без учета корректировок на обновление единого реестра субъектов МСП).

По объему кредитного портфеля МСБ лидером рэнкинга остается Сбербанк. В тройку крупнейших участников рэнкинга по объему кредитного портфеля также входят Банк ВТБ и МИнБанк. Наибольшие темпы прироста из топ-30 по объему портфеля МСБ продолжает демонстрировать «Российский Капитал» (+174,3%), также существенно нарастил портфель СМП Банк (+104,2%).