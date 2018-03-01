Райффайзенбанк выпустил новую премиальную карту для корпоративных клиентов Visa Platinum Business. Привилегии, доступные держателям, включают бесплатное снятие наличных за рубежом, особые условия конвертации при проведении операций в иностранной валюте, скидки на такси бизнес-класса и бронирование отелей, указано в релизе «Райффайзена».

«Карта позволит клиентам банка обеспечить своим сотрудникам высокий уровень сервиса на всех этапах бизнес-поездки и застраховаться от любых непредвиденных проблем, возможных в путешествиях. Держателям Visa Platinum Business доступны круглосуточный центр поддержки в экстренных ситуациях GCAS (Global Assistance Services), экстренная выдача наличных при утрате карты, получение компенсации с пониженной комиссией в случае задержки или отмены авиарейсов, а также бесплатная медицинская помощь в командировках за рубежом», — рассказали в банке.



Корпоративная карта Visa Platinum Business предоставляет возможность получения отчетности по операциям в системе «Банк — клиент» и установления индивидуальных лимитов на снятие наличных и безналичные операции.