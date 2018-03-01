Председатель правления «АК БАРС» Банка Зуфар Гараев принял участие в ежегодной встрече представителей кредитных организаций с руководством Банка России «Регулирование ЦБ РФ деятельности коммерческих банков», которая прошла 1-2 февраля 2018 года в Москве. Организатором выступила Ассоциация «Россия».

Спикеры обсудили перспективы и актуальные проблемы, стоящие перед банковским сообществом. На круглом столе «Практические вопросы надзора и регулирования деятельности кредитных организаций» банкиры рассмотрели регуляторные и надзорные новации в 2018 году, развитие подходов регулятора к применению внутренних процедур оценки достаточности капитала, формирование реестра залогов, текущие вопросы инспекционных проверок кредитных организаций. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила с докладом о сложившейся ситуации в банковском секторе, ее тенденциях и перспективах.

Ассоциация «Россия» основана в 1990 году и сегодня объединяет в своих рядах более 260 организаций. Среди участников Ассоциации — крупные системообразующие кредитные учреждения всероссийского масштаба, банки с участием иностранного капитала, малые и средние региональные банки, обеспечивающие доступность финансовых услуг по всей территории России. «АК БАРС» Банк вступил в Ассоциацию в конце 2017 года. Зуфар Гараев является членом Совета Ассоциации.