Банк «Открытие» внедряет процесс интеллектуального извлечения данных из предоставляемых юридическими лицами документов, необходимых для открытия расчетного счета. Совместно с компанией ABBYY разработано специальное решение, которое выполняет полный семантико-синтаксический анализ содержания документов.

Для резервирования счета, клиенту необходимо оставить заявку на сайте (внести ИНН, все остальные данные подтягиваются автоматически) и загрузить сканы документов, необходимых для открытия счета. Новое решение автоматически уточнит наличие всех документов и проведет их проверку, говорится в сообщении банка.

По словам Елены Колесниковой, директора департамента цифрового бизнеса банка «Открытие», применение данной технологии направлено на улучшение клиентского опыта и повышение операционной эффективности.

В дальнейших планах кредитной организации - исключение необходимости участия сотрудников в процедуре открытия счета, обеспечение ее полной автоматизации и сокращение сроков в 2 раза.