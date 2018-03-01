Банки, которыми сейчас управляет ЦБ, можно будет продать через два-три года, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 24», передает РБК .

«Да, вопрос, если мы говорим о долгосрочной перспективе, о перспективе двух-трех лет, это, конечно, удастся сделать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24», комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, где тот заявил о необходимости продажи финансовых активов, перешедших под контроль государства.

Орешкин отметил, что при грамотном управлении для этих банков могут найтись покупатели. «Нужно разобраться с теми активами, которые есть в банках, разработать новую стратегию, начать ее исполнять, показать первые результаты», — добавил министр.

На вопрос о возобновившемся обсуждении создания банка «плохих» долгов Орешкин заявил, что предложение «еще обсуждается».

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию выступил с инициативой продажи санированных ЦБ некогда частных банков. Глава государства упомянул об этом в контексте необходимости уменьшения госучастия в финансовом секторе, чтобы «экономика заработала в полную силу».

ЦБ санирует с 2017 года такие крупные банки, как «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и банк «Советский». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале 2018 года заявила, что доля банков с госучастием достигла 66,2%.