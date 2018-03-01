Компания iDSystems, как технологический партнер НП НСФР в пилотных проектах,и как разработчик модулей системы «iDБанк» «ЭДО с ЕБС. Регистрация биометрических образцов» и «Центр регистрации», уже установленных в большинстве банков, участвующих в пилотном проекте Минсвязи, 6 марта проведет специальный вебинар.

Тема вебинара, который состоится 6 марта в 11-00 на площадке Webinar.ru, — « Настоящее и будущее биометрической идентификации и её применение в различных сферах для граждан России».



Инфопартнёр вебинара деловой журнал Банковское обозрение .

Генеральный директор iDSystems Андрей Федорец и приглашенный спикер — Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Викторович Емелин — обсудят с участниками вебинара следующие вопросы:

Идея биометрической идентификации и её применимость вне финансового сектора.

Текущее состояние пилотного проекта и перспективы использования полной удалённой идентификации.

Обзор возможностей модуля «ЭДО с ЕБС. Регистрация биометрических образцов».

Как формировать биометрические образцы?

Новости ЭДО с госорганами. Какие сервисы станут доступными в ближайшее время?

Мероприятие состоится 6 марта 2018 года в 11:00 на площадке Webinar.ru.

Для представителей банков участие в мероприятии бесплатное. Пройдите обязательную регистрацию, отправив запрос с корпоративной почты банка.

Обязательная регистрация доступна по ссылке .

Будем рады видеть вас на нашем мероприятии!

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на яндварь 2018 года компания iDSystems уже завоевала 25 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 43 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group) .

Источник: iCAM Group