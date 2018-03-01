НКО, как и другие клиенты ПрограмБанка, использует модуль «Подпись платежных документов» решения «ПрограмБанк.АБС ». Эта система обеспечивает подпись электронных сообщений (ЭС) в соответствии с требованиями Положения Банка России 552-П.

Предлагаемое ПрограмБанком решение «Подпись платежных документов» интегрируется с любой АБС, поэтому его могут использовать все банки России. Модуль интегрируется с АБС как запросами в БД, так и через файлы.

Решение работает на СУБД Oracle и MS SQL.

Компания «ПрограмБанк разработала модуль «Подпись платежных документов» летом 2017 года. В решении содержится весь необходимый функционал для подписиЭС:

Формирование и установка кодов аутентификации (КА) и защитных кодов (ЗК) на электронные сообщения или пакеты электронных сообщений.

Контроль реквизитов ЭС.

Журналирование операций обмена.

Возможность установки КА и ЗК в различных комбинациях, что позволит банку реализовать различные варианты взаимодействия банка с МЦИ и схемы защиты.

Начиная с 01.01.2018, Банк России настоятельно рекомендует переходить на систему КБР-Н, в том числе, обращаясь к конкретным банкам.

Однако, по информации компании «ПрограмБанк», большинство банков не выполнили требование по переходу на новую версию.

Компания«ПрограмБанк» предлагает банкам модуль «Подпись платежных документов». Этот модуль интегрируется с любой АБС, поэтому его могут использовать все банки России.

Компания «ПрограмБанк» призывает те кредитные учреждения, которые еще не перешли на новую систему Банка России, сделать это в самое ближайшее время, не дожидаясь получения замечаний от регулятора.

Необходимо учитывать, что по опыту клиентов ПрограмБанка, переход банков на КБР-Н занимает около месяца.

Справочная информация

Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 28 лет.

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — ПрограмБанк.ФронтОфис , ПрограмБанк.АБС и ПрограмБанк.БизнесАнализ , системы для инвестиционных компаний — Програмбанк.Инвест , страхового рынка — ПрограмБанк.Страхование , и микрофинансового рынка — ПрограмБанк.КредитМикро .



Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS Sales League Table — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России. «ПрограмБанк» также стал победителем Национальной Банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание Интегрированной банковской системы».



Среди клиентов : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк