В сети интернет начали появляться мошеннические сайты, нацеленные на потенциальных инвесторов Telegram Open Network.

Один из таких сайтов под управлением «Telegram Foundation» пытается привлечь финансирование в ходе «публичного ICO токенов TON». Сайт зарегистрирован 12 февраля на компанию Maxided, которая зарегистрирована в Доминиканской Республике. Доменное имя telegramfoundation.org было куплено 12 февраля — вскоре после того, как в СМИ появились первые подробности токенсейла TON.

В редакцию CoinDesk пришло электронное письмо с призывом незамедлительно присоединиться к краудсейлу и вложить в Telegram Open Network свои биткоины, Litecoin и Ethereum, а также «отпраздновать» начало ICO, приняв участие в баунти-программе, которая продлится только два дня.

Второй сайт, который связывают с этой мошеннической схемой, называется telegram-ico.org. По данным Whois, он был зарегистрирован в России 26 января.

Как напоминает ForkLog , единственным официальным и достоверным фактом, связанным с кампанией Telegram, является отчет Павла Дурова перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США о привлечении $850 млн от инвесторов ICO Telegram. В опубликованных 13 февраля материалах комиссии фигурируют две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, – Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Обеими управляют Павел и Николай Дуровы.