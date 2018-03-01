Прежде всего, большинство наших сограждан уверено, что с помощью банковского вклада можно сохранить и приумножить капитал. Между тем сегодня уровень доходности депозитов оставляет желать лучшего. В крупных банках ставка по депозитам едва превышают уровень даже целевой инфляции, не говоря уже о реальной. По данным Банка России, средневзвешенные процентные ставки по депозитам отечественных банков в ноября 2017 года колебались в диапазоне от 2,61% (вклады «до востребования») до 7,16% (вклады свыше одного года) годовых, и это без учёта традиционно более низких показателей ПАО Сбербанк. Так, процентная ставка рублёвого вклада «Сохраняй» в Сбербанке – от 3,80 до 5,00%. Доходность же валютных депозитов измеряется в сотых процента.

Сегодня существуют банки, которые предлагают более привлекательные условия. Однако, широкая рекламная кампания и более высокие ставки по депозитам в небольших кредитно-финансовых структурах часто свидетельствуют о том, что в организации начались проблемы, которые руководители надеются решить с помощью увеличения резервов. ЦБ, начавший чистку банковского сектора в 2014 году, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной продолжит активно отзывать лицензии ещё два-три года. Достаточно сказать, что в 2016 году лицензии потеряли 97 банков, в 2017-м перестали функционировать 62 кредитно-финансовые организации. Серьёзные проблемы начались даже у крупных системообразующих структур, входивших в топ-10 всех рейтингов отечественных банков ещё в середине прошлого года.

Второй распространённый миф связан с надёжностью банков. Наши соотечественники знают, что денежные средства, хранящиеся на депозитах, застрахованы. Это правда, однако вкладчиков подстерегает ряд подводных камней. Во-первых, максимальная сумма возмещения по страховому случаю – 1,4 млн рублей. Россияне нередко хранят в банках суммы, превышающие пороговое значение, следовательно, часть капитала они могут потерять. Во-вторых, у многих лишённых лицензий кредитно-финансовых структур обнаруживаются забалансовые вклады, получить компенсацию по которым крайне затруднительно. В-третьих, Агентство по страхованию вкладов массово оспаривает предбанкротные сделки кредитно-финансовых структур. Проблемы начались у тех вкладчиков, которые забрали сбережения с банковских счетов незадолго до краха финансовых организаций. Взамен снятых денежных средств АСВ предлагает клиентам банков компенсации, размер которых не может превышать 1,4 млн рублей.

Третий миф заключается в том, что на отечественном финансовом рынке нет инструментов, которые могут сравниться с банковскими вкладами по уровню надёжности. На самом деле, существуют ценные бумаги, возврат средств и купонный доход по которым гарантирован государством – облигации федерального займа. По уровню надёжности к ним приближаются стратегии инвестиционных компаний , основанные на сделках РЕПО с Центральным контрагентом, в роли которого выступает Национальный Клиринговый Центр (группа «Московская биржа»). Примечательно также, что сделки РЕПО с ЦК дают ежедневные доходность и капитализацию, тогда как срок действия депозитов, ставка которых превышает уровень хотя бы целевой инфляции, составляет, как правило, не менее полугода. Вкладчики, которые забирают сбережения раньше, обычно теряют проценты. Более того, сегодня любой инвестор может открыть ИИС , и получить возврат подоходного налога от государства.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные депозиты не являются наиболее доходным и надёжным финансовым инструментом. Качественной альтернативой данному продукту являются современные инвест-идеи и продукты отечественного фондового рынка.

Источник: Инвестиционная Компания «КьюБиЭф»