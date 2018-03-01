Президент Венесуэлы Николас Мадуро спустя неделю после запуска El Petro заявил о новых достижениях национальной криптовалюты.

По его словам, за период с 20 февраля было привлечено $3 млрд и проведено 171 015 сертифицированных покупок с участием инвесторов из 127 стран мира.

Как сообщает Anycoin , в основном El Petro покупали за американские доллары (40,8%), а часть средств поступила в биткоинах (33,8%), Ether (18,4%), евро (6,5%) и китайских юанях (0,2%).

Напомним, ранее Банкир.Ру сообщал, что по словам президента Венесуэлы, пресейл криптовалюты El Petro в первый день принес 735 млн долларов. А затем он пообещал вслед за криптовалютой, обеспеченной нефтью, представить криптовалюту, обеспчененную золотом — Petro Oro.