На 09.00 по мск по данным СoinМarketСap , курс биткоина продолжает умеренный рост. За 24 часа он вырос еще на 5,53% и составил $11,046 тыс. при рыночной капитализации $186,6 млрд.

Вторая криптовалюта Ethereum за сутки подорожала на 1,18%. Ее курс составляет $0,871 тыс. Капитализация Ethereum - $85,3 млрд.

Ripple, находясь на третьем месте по капитализации ($35,8 млрд), вырос в цене на 1,45% за 24 часа. Курс криптовалюты - $0,91.

Курс Bitcoin Cash повысился за прошедшие сутки на 4,62% до $1,275 тыс. Теперь его капитализация - $21,6 млрд.

Litecoin подорожал на 2,26% за сутки и его курс на данный момент - $0,208 тыс. Капитализация Litecoin - $11,5 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет $462,6 млрд.