Криптовалютная бирж Kraken объявила о закрытии ряда банковских счетов организации и прекращении приема депозитов в американских долларах, евро и британских фунтах через систему межбанковских переводов SWIFT с 21 марта. Ограничения коснутся и приема депозитов в японской иене из-за закрытия счетов в японском SMBC, поясняет ForkLog.

You can still trade with USD, it is the method of funding that will be gone in a month's time. We are actively working to establish new banking relations, and hope to make an announcement soon. — Kraken Support (@krakensupport) February 28, 2018

Как уточняется в сообщении биржи, взаимодействие с единой зоной платежей в евро (SEPA) продолжится в штатном режиме, а работа над установлением новых отношений с банками уже идет.