Ограничения коснутся и приема депозитов в японской иене.
Криптовалютная бирж Kraken объявила о закрытии ряда банковских счетов организации и прекращении приема депозитов в американских долларах, евро и британских фунтах через систему межбанковских переводов SWIFT с 21 марта. Ограничения коснутся и приема депозитов в японской иене из-за закрытия счетов в японском SMBC, поясняет ForkLog.
Как уточняется в сообщении биржи, взаимодействие с единой зоной платежей в евро (SEPA) продолжится в штатном режиме, а работа над установлением новых отношений с банками уже идет.
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