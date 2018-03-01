Директор департамента страхового рынка Игорь Жук принял решение покинуть Банк России со 2 марта, сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, Жук планирует сконцентрироваться на развитии собственных проектов.

«Игорь Жук внес серьезный вклад в реализацию ряда проектов по развитию страхового рынка», — подчеркнули в пресс-службе.

Исполняющим обязанности директора департамента страхового рынка ЦБ назначен заместитель директора Алексей Барбашов.

Заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин выразил сожаление, что страховой надзор покинул такой опытный и хорошо знающий рынок человек как Игорь Жук. «Это человек, который с 1991 года прошел путь от агента до члена совета директоров. Он знает страховой бизнес от продажи до момента распределения прибыли, видит насквозь любого страховщика — что маленького, что большого и сложного. Надеемся, что преемственность профессиональная и человеческая будет сохранена, что рынок будут слышать и за рынком будут надлежащим образом надзирать, — отметил он.

По его словам, Алексей Барбашов занимался всю жизнь оценкой рисков, работал в банковской сфере. «Может быть, он не так долго занимался страховым рынком, но последний год он находится в департаменте страхового рынка и смотрит на него как профессионал», — сказал Соломатин.

Игорь Жук родился 7 августа 1964 года в Волгограде. В 1987 году окончил Московский физико-технический институт, в 1989-м — Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой «Банковского и страхового дела» в Российском государственном торгово-экономическом университете.

В страховом бизнесе — с 1991 года.

С марта 1995-го был директором, а в 1996—2009 годах — гендиректором СК «Согласие».

Был вице-президентом Всероссийского союза страховщиков, в 2002—2003 годах занимал пост председателя президиума Российского союза автостраховщиков.

30 июня 2009 года назначен вице-президентом ООО «ХК «Росгосстрах», а 2 августа 2011-го — замруководителя Федеральной службы по финансовым рынкам России. 1 сентября 2013 года стал заместителем руководителя службы Банка России по финансовым рынкам.

28 февраля 2014 года приказом главы ЦБ назначен на должность директора департамента страхового рынка.

