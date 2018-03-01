Советник президента РФ Сергей Глазьев считает возможным выйти на темп роста экономики России в 8% в год, сказал он RNS.

Это позволит выполнить задачу увеличения ВВП на душу населения в 1,5 раза к середине следующего десятилетия, поставленную Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.



«Она абсолютно выполнима, для этого просто нужно дать кредиты экономике. По объективным возможностям наша экономика может расти с темпом около 8% в год. Нам не хватает кредитования оборотных средств, но у нас есть производственные мощности, которые могут выпускать уже сейчас в 1,5 раза больше продукции, чем производится, причем современные производственные мощности. И есть возможность увеличения производительности труда в 1,5 раза даже при имеющемся уровне квалификации людей за счет расширения загрузки мощностей. Самое главное — интеллектуальный резерв, потенциал и наши научно-технические возможности, которые используются сегодня не более чем на 10%. То есть мы объективно можем развиваться с темпом 8% в год, умножьте на 6 лет методом сложных процентов, и задача 1,5 раза абсолютно реальна. Ее можно даже перевыполнить», — отметил он.

По словам Глазьева, выполнение поставленной президентом задачи возможно при «грамотной макроэкономической политике».

«Просто нужно привести денежную политику в соответствие с требованиями развития страны, а не с рекомендациями Международного валютного фонда. Только за счет нормализации денежно-кредитной политики в соответствии с общемировыми принципами организации кредита, в том числе, количества долгосрочного кредита, можно выйти на этот рост», — подвел итог Глазьев.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о том, что к середине следующего десятилетия Россия должна увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза.