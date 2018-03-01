Российский рынок откроется снижением вследствие уменьшения до 2,2% азиатских фондовых индексов и фьючерсов на европейские и американские аналоги, на 0,4% и 0,3% соответственно. При этом американский SP500 завершил торги в четверг снижением на 1,33% до 2677 пунктов, индекс волатильности VIX увеличился на 5 п.п. до 22-25%, а индекс доллара снизился. Такая реакция рынков была вызвана заявлением президента США о введении на следующей неделе пошлин на импорт стали и алюминия. Таким образом, американские власти хотят усилить собственную металлургическую промышленность. Поэтому очередная торговая война приведет к росту цены на металлы внутри США и на мировом рынке. Цены на акции металлургических компаний выросли в диапазоне от 1,5% до 10% за один день. Резюмируя, власти США продолжают политику протекционизма, что президент Трамп обещал в своей предвыборной программе. При этом, в Сенате выступил новый глава ФРС США Джером Пауэлл, где снова заявил о постепенном повышение процентных ставок, что ранее днем подтвердил стабильный результат в 1,5% по индексу потребительских расходов населения, которые учитываются ФРС в расчете процентной ставки, согласно правилу Тейлора.

Учитывая, что следующая неделя на российском рынке будет короткой из-за праздников, а через одну неделю в России состоятся выборы президента, мы ожидаем ослабления рубля. Своп-разница между обычным свопом и валютным, демонстрирует повышение, что говорит о спросе на доллары. Мы связывает это с несущественным объемом чистых выплат по внешним долгам и с некоторым оттоком ликвидности из России из-за возможного введения новых санкций США против РФ в следующие 25 дней, а также некоторой нервозности инвесторов в результате послания Президента РФ Федеральному собранию.