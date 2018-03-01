26 февраля 2018 года в Москве прошел молодежный фестиваль «Хәрәкәт», генеральным партнером которого выступил Финансовый дом «АК БАРС Персона».

Участникам подготовили насыщенную развлекательную программу. На фестивале состоялась презентация и награждение победителей молодежных проектов, концерт с участием звезд эстрады, чак-чак-break, интерактив и фотосессия.

Представители Финансового дома «АК БАРС Персона» рассказали гостям о премиальных вкладах, пакетах банковского обслуживания и страхования, об инвестиционных услугах в сочетании с программой привилегий для статусных клиентов.

Мероприятие посетили депутаты Государственной думы РФ, члены Правительства РТ, известные общественные деятели, представители бизнеса и театральные актеры. Целью фестиваля «Хәрәкәт» является сохранение и развитие татарской культуры, традиций, языка, духовно-нравственного воспитания, деятельности землячеств, а также объединение татарской молодежи, проживающей в России и за ее пределами.