Криптобиржи BTCXIndia и ETHEXIndia сообщили клиентам по электронной почте, что они приостанавливают торговую деятельность, ссылаясь на напряженные отношения между государственными регуляторами, банками и биржами криптовалют. Депозиты больше не будут приниматься, а любые средства, которые были отправлены с 1 января 2018, будут автоматически возвращены на банковские счета инвесторов.

Как сообщает Altcoin , клиентам BTCXIndia, было рекомендовано вывести свои активы в Bitcoin (BTC), Ripple (XRP) или рупиях (INR) до 4 марта 2018 года, до того, как будет применена годовая плата за обслуживание кошелька. Торговля Ripple/INR на бирже будет приостановлена 5 марта.

Клиенты ETHEXIndia до 28 февраля должны были вывести все свои средства в рупиях или в Ethereum (ETH), а сама торговля была приостановлена 1 марта 2018 года.

BTCXIndia сообщает о том, что на ее решение повлияла речь министра финансов Индии Аруна Джетли 1 февраля, в которой он негативно высказывался об использовании криптовалют в «незаконной деятельности».

9 марта криптобиржа планирует запустить блокчейн-лаборатории, которые, как они надеются, покажут правительству «огромные преимущества, которые Индия может извлечь из блокчейн-технологий, и это в конечном итоге поспособствует введению прогрессивного и четкого регулирования общественного блокчейн-пространства».