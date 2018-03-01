Банк России 2 марта отозвал лицензию у банка «Алжан» (регистрационный номер 2491, Махачкала). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

«Осуществленные ООО «КБ «Алжан» во второй половине февраля текущего года крупные сделки, направленные на замещение значительной части активов, привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, что повлекло возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации. Кроме того, ООО «КБ «Алжан» неоднократно допускались нарушения требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — отметили в ЦБ.



Банк «Алжан» не является участником системы страхования вкладов.

