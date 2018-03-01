Банк России принял решение аннулировать квалификационный аттестат руководителя ИФК «Метрополь» Михаила Слипенчука «в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах ». Решение об этом было принято 1 марта и опубликовано на сайте регулятора в пятницу, 2 марта.

Аннулируется «квалификационный аттестат серии АА № 005187 по квалификации «соответствующая должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или доверительное управление ценными бумагами», выданный единоличному исполнительному органу ООО «Инвестиционная финансовая компания «Метрополь» (ИНН 7704036711) Слипенчуку Михаилу Викторовичу», указано в сообщении.

Также за нарушения Центробанк принял решение аннулировать квалификационные аттестаты по квалификациям «специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами», «специалист финансового рынка по депозитарной деятельности» и «специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами», выданные контролеру ИФК «Метрополь» Шапошниковой Елене Геннадиевне, сообщается на сайте регулятора.



Напомним, днем ранее ЦБ сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО «ИФК «Метрополь», в связи с неоднократным в течение одного года нарушением компанией требований законодательства РФ о ценных бумагах. Действие лицензий прекращается с 1 декабря 2018 года. Компания обязана прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 1 декабря текущего года.



Слипенчук основал ИФК «Метрополь» в 1995 году и был ее генеральным директором до декабря 2011 года, затем до сентября 2016-го являлся депутатом Государственной думы VI созыва, а в июне 2017 года вновь возглавил компанию.

Комментируя объявленное в четверг решение регулятора об аннулировании лицензий ИФК «Метрополь», Слипенчук, который также возглавляет группу компаний «Метрополь», отметил, что для компании такое решение Банка России было неожиданностью. «Никакого официального уведомления с разъяснением наших нарушений мы не получали. Все это время компания оказывает услуги четко и в срок, и никаких претензий со стороны клиентов к нам не было. Тем не менее ИФК «Метрополь» готова и далее выполнять все обязательства перед клиентами, открыта для взаимодействия с регулятором и будет ждать официального письма с разъяснением причин. В любом случае лишение лицензии с 1 декабря 2018 года означает, что у компании есть девять месяцев для приведения показателей в соответствие с требованиями регулятора», — говорится в заявлении Слипенчука, опубликованном на сайте ИФК «Метрополь».

«Если речь идет о показателях капитала ИФК «Метрополь», то мы планируем выстраивать их за счет прибыли ОАО «Запсибгазпром» (входит в группу компаний «Метрополь» с 2011 года), которое продолжает активное строительство инфраструктурных объектов в Арктике и на Дальнем Востоке, а также за счет других эффективных проектов группы в девелопменте и в горнорудных проектах», — отметил Михаил Слипенчук.



«ИФК «Метрополь» — одна из старейших финансовых российских компаний, которая принимала участие в создании и развитии рынка ценных бумаг в России. На протяжении длительного времени ИФК «Метрополь» входила в группу лидеров отечественного финансового рынка и в классификации Национального рейтингового агентства демонстрировала рейтинг максимальной надежности — «ААА», — подчеркнул он.