Более 100 японских компаний подали в Агентство по финансовым услугам Японии (FSA) заявки на открытие криптовалютных бирж и надеются получить от финрегулятора соответствующую лицензию, сообщает Anycoin .

Напомним, ранее FSA рассмотрело и позитивно ответило только 16 криптобиржам. 11 из них получили лицензии в сентябре, четыре — в начале декабря и еще одна — в конце декабря. Сейчас на рассмотрении находятся заявки еще 16 компаний, которым тем временем позволено работать как «квази-операторам» криптобирж.