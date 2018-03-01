За прошедшие сутки курс биткоина вырос на 0,98% и теперь составляет $10,883 тыс. Капитализация крупнейшей криптовалюты - $183,8 млрд. Таковы данные СoinМarketСap на 18.00 по мск.

Ethereum продолжает опускаться в цене. За 24 часа он снизился на 1,66% до $0,854 тыс. Капитализация второй криптовалюты составляет $83,7 млрд.

Курс Ripple упал еще на 3,79% за сутки. Он составляет $0,9 при капитализации $35,3 млрд.

Bitcoin Cash снизился на 0,61% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет $1,266 тыс. Капитализация криптовалюты - $21,5 млрд.

Курс Litecoin - $0,205 тыс. Таким образом, он снизился на 3,04% за сутки. Капитализация криптовалюты составляет $11,3 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют - $450,9 млрд.