Из-за банкротства пяти банков Татарстана в 2017 году возникла панику среди вкладчиков всего Приволжского федерального округа. За год объем средств физлиц в банках округа сократился сразу на 68,7 млрд рублей — до 536,1 млрд рублей.

По данным Агентства по страхованию вкладов, без учета указанных банков за 2017 год объем вкладов в банках ПФО увеличился на 36,3 млрд рублей или на 7,1%. В целом объем вкладов по ПФО за отчетный год увеличился на 165,1 млрд рублей или на 4,9% до 3 363,4 млрд рублей. При этом в самом Татарстане объем вкладов рухнул более чем на 30% – до 208,59 млрд с почти 300 млрд рублей на начало 2017 года.

За прошедший год 53 банка ПФО снизили доходность вкладов, 11 банков повысили процентные ставки по вкладам и один банк оставил ставки без изменения, сообщает TatCenter .

Наиболее высокие темпы роста — на 38,5% – показали вклады в пределах максимального размера страхового возмещения — от 1 млн до 1,4 млн рублей. Положительная динамика была у вкладов размером от 700 тыс. до 1 млн рублей и от 1,4 млн до 3 млн рублей — рост за 2017 год на 8,5% и 8,9% соответственно.

Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. рублей выросли лишь на 2,9%, а объем вкладов до 100 тыс. рублей практически не изменился. Объем вкладов размером свыше 3 млн рублей снизился на 9,4%.

За 2017 год в банках Приволжского федерального округа доля депозитов в иностранной валюте в общем объеме привлеченных вкладов сократилась на 6 п.п. и составила 7,3%. Доля валютных вкладов в банках Татарстана составляет 9,8%.