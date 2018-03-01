Банк ЗЕНИТ занял 18-е место по объему ипотечного портфеля в 2017 году по итогам рейтинга , составленного порталом Банки.ру. В исследовании приняли участие ведущие кредитные организации России.

Ипотечный кредитный портфель Банка ЗЕНИТ по состоянию на 1 января 2018 года составил 24,8 млрд рублей, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года. Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле достигла 80,9%.



В 2017 году Банк ЗЕНИТ заключил 1228 ипотечных договора на общую сумму 3,5 млрд рублей. Значительную долю в этом объеме составили кредиты для военнослужащих.



Основными драйверами роста Банка ЗЕНИТ на рынке военной ипотеки явились устоявшиеся партнерские отношения с ключевыми застройщиками Московского региона, запуск специальной программы «Кредит Семейный» для супругов-военнослужащих и реализация программы ипотечного кредитования с возможностью использования средств материнского капитала в качестве первоначального взноса.



В рамках классической ипотеки Банк ЗЕНИТ выдавал кредиты в основном на приобретение недвижимости на вторичном рынке жилья и в специальных проектах-новостройках.