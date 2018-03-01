С 1 марта 2018 года Банк ЗЕНИТ изменил режим обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в операционных подразделениях Банка, расположенных в г. Москве и Московской области.
Время приема срочных безналичных переводов в российских рублях, направленных по системе Клиент-Банк для исполнения текущим операционным днем, продлено до 19:00.
В пятницу и предпраздничные дни прием расчетных документов сокращен на один час до 18:00 Московского времени.
Подробную информацию о продолжительности операционного времени работы Банка и Тарифах комиссионного вознаграждения за проведение операций по безналичным расчетам в российских рублях можно получить на специальной странице сайта.
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