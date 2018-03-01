Время приема срочных безналичных переводов в российских рублях, направленных по системе Клиент-Банк для исполнения текущим операционным днем, продлено до 19:00.

В пятницу и предпраздничные дни прием расчетных документов сокращен на один час до 18:00 Московского времени.

Подробную информацию о продолжительности операционного времени работы Банка и Тарифах комиссионного вознаграждения за проведение операций по безналичным расчетам в российских рублях можно получить на специальной странице сайта .