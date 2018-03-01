Банк «Центр-инвест», один из лидеров кредитования АПК на Юге России, выдал 100 кредитов на сумму 900 млн рублей в рамках программы льготного кредитования сельхозпроизводителей по ставке не более 5% годовых. В работе у кредитных специалистов банка еще 150 кредитных заявок, одобренных Минсельхозом РФ. Данные представила Людмила Лабунько, к.э.н., заместитель начальника управления по работе с корпоративными клиентами банка «Центр-инвест» в рамках деловой программы XXI Агропромышленного форума Юга России.

В своем выступлении Л. Лабунько рассказала об актуальных вопросах поддержки аграрного сектора региона, сформулировала предложения для совершенствования господдержки АПК и ответила на вопросы участников мероприятия о доступе сельхозпроизводителей к финансовым ресурсам.

За 25 лет банк приобрел колоссальный опыт работы с аграриями Юга России. Ведь в сельском хозяйстве «Центр-инвест», помимо управления традиционными для финансового сектора рисками, учитывает сезонность, что создает сложность в управлении ликвидностью и влияние колебаний глобальных цен на товарную продукцию. Соответственно, кредитные программы разрабатывались специалистами банка с учетом специфики сельского хозяйства и потребностей клиентов АПК.

Аграрии берут кредиты на различные цели: например, приобретение сельскохозяйственной техники и прицепного оборудования, приобретение земель сельскохозяйственного назначения, модернизация производства, приобретение топлива, удобрений, семян, запчастей для сельскохозяйственной техники и др. На 01.01.2018 кредитный портфель банка «Центр-инвест» в сфере АПК составляет 9 млрд рублей. Доля сельхозкредитов в кредитном портфеле юридических лиц банка – 25%.

Более того, банк «Центр-инвест» кредитует не только действующих сельхозтоваропроизводителей, но и тех, кто только начинает свой бизнес в этой отрасли. За 2017 год количество стартапов в сфере АПК выросло на 20%. Уже более 620 начинающих предпринимателей начали свой бизнес с помощью льготных кредитов банка «Центр-инвест».