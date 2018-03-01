С 5 по 7 марта во всех отделениях Банка «ГЛОБЭКС» клиенты смогут получить ответы от команды Европейской юридической службы на интересующие их юридические вопросы по всем 24-м отраслям российского права.

Также в отделениях Банка клиенты смогут приобрести сертификаты «Юрист 24» и «Налоговый помощник», которые смогут воспользоваться этим сервисом круглосуточно. Услуги предоставляются в рамках трех тарифных планов: «Лайт», «Стандарт», «Семейный» и «Юрист 1000».

«Юрист 24» – это коллектив профессионалов, работающий на рынке с 2007 года. Компания обладает богатым международным опытом, имеет представительства в 5 странах: России, Армении, Украине, Казахстане, Польше, Беларуси.