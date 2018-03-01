Теперь корпоративным клиентам предлагается депозит «Мобильный» .

Банк «Агророс» поменял линейку депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей .

Теперь корпоративным клиентам предлагается депозит «Мобильный» . Минимальная сумма депозита и неснижаемый остаток — 100 тыс. рублей. Возможность пополнения без ограничений. Возможность изъятия со счета до неснижаемого остатка. Выплата процентов — ежемесячно. Срок — один, три и шесть месяцев. Ставка — 5%, 5,2% и 5,4% годовых соответственно.



Ставка по депозитам индивидуальных предпринимателей устанавливается на 0,5 процентных пункта ниже, приведенных значений.