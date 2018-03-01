Центральный банк России со 2 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 56,4334 руб., что выше предыдущего дня на 5,92 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,8826 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,36 коп.

На фоне роста геополитических рисков, а также падения цен на нефть от рубля ожидается дальнейшее ослабление к иностранным валютам. По курсу доллара ожидаю роста до 57,25 руб. После него покупателям откроется уровень 57,75 руб. за «американца». По евро ближайший целевой уровень находится на отметке 69,95 руб., прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

Начав с роста, российская валюта заканчивает неделю падением ввиду отсутствия предпосылок для укрепления рубля. Официальный курс ЦБ на 2 марта составляет 56,43 рубля за доллар. Сильным давящим фактором выступает укрепляющийся доллар. Кроме того, нефть продолжает снижаться в цене и тянет за собой российскую валюту, комментирует Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка.

На валютной секции Московской биржи, после провала днем ранее, сегодня рубль перейдет в консолидацию по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать стабилизация рынка энергоносителей, сообщает Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

«В результате «медведи» удержат доллар ниже сопротивления, расположенного на уровне 57 рублей. При этом во второй половине дня, на фоне возобновления коррекционного роста в «черном золоте», возможно некоторое снижение основных мировых валют. В результате попытки пробоя ближайшего сопротивления в американской валюте, скорее всего, будут перенесены на следующую неделю, в рамках которой, в отсутствии поддержки со стороны налогового периода, определяющим фактором для динамики рубля станет ситуация на рынке энергоносителей», - поясняет эксперт.