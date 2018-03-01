За первые два месяца в 2018 г. уже было зафиксировано 22 факта мошенничества, за этот промежуток времени злоумышленники похитили порядка $1,3 млрд, то есть около $9 млн в день по данным Bitcoin.com. Больше всего средств было похищено с бирж Bitgrail ($170 млн), Coincheck ($553 млн), а также при банкротстве площадки Bitconnect.

Как сообщает РБК , аналитики при подсчете учитывали все преступления, при которых было похищено больше $400 тыс, при этом приводились консервативные оценки, чтобы сделать картину максимально объективной.

Все проекты первичного размещения монет в прошлом году собрали $5,2 млрд и из них только 48% оказались успешными. За два первых месяца текущего года в мире произошло уже несколько реальных грабежей трейдеров и криптовалютных инвесторов, когда преступники били и угрожали инвесторам, с целью заполучить их криптовалюту.